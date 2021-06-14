Теннисистка Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 32-й на 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия перечня была размещена на официальном сайте организации, сообщил ТАСС.

Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где в трех сетах уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Поединок закончился со счетом 6:1, 2:6, 6:4. Победительница «Ролан Гаррос» поднялась на 15-е место с 18-й позиции. Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос».

Изменений в топ-10 не произошло. Лидером в рейтинге является австралийка Эшли Барти, на второй строчке японка Наоми Осака, замыкает тройку лидеров румынка Симона Халеп.

Анастасии Павлюченковой 29 лет. Она стала первой российской теннисисткой, которая пробилась в финал турнира Большого шлема за последние шесть лет.