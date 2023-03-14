Спорт 14 марта 2023, 12:02 Теннисистка Панова не смогла выйти в четвертьфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России Александра Панова потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в США. Об этом сообщил RT.

Панова в паре с американкой Алисией Паркс проиграла швейцарским спортсменкам Белинде Бенчич и Жиль Тайхманн. Матч длился час 17 минут.

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Отмечается, что турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.

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