Теннисистка Наоми Осака второй раз попала в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок

Японская теннисистка Наоми Осаку второй раз в мире стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии Forbes. Об этом сообщили Nation News.

За последний год она заработала 57,3 миллиона долларов. 55 миллионов женщина получила благодаря контрактам со спонсорами. Она обошла своих коллег сестер Уильямс Серену и Винус. За ушедший год девушки получили 45,9 миллиона и 11,3 миллиона долларов соответственно.

Кроме того, в список попали гимнастка Симона Байлз, теннисистка Гарбинье Мугуруса, гольфистка Джин Янг Ко, бадминтонистка Пусарла Венката Синдху, теннисистка Эшли Барти, гольфистка Нелли Корда и баскетболистка Кэндис Паркер.