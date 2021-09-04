Теннисистка Наоми Осака решила приостановить карьеру из-за эмоционального состояния

Японская теннисистка Наоми Осака проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес в третьем круге Открытого чемпионата США. После этого она решила временно прекратить выступления.

Из-за проигрыша Фернандес, которая занимает 73-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Осака не смогла защитить титул чемпионки US Open. На пресс-конференции японка заявила о непростом эмоциональном состоянии, из-за которого ставит карьеру на паузу, сообщила Би-би-си.

«Мне кажется, что в последнее время, когда я выигрываю, я не чувствую себя счастливой. Я чувствую, скорее, облегчение. А потом, когда я проигрываю, мне становится очень грустно. Я не думаю, что это нормально», — призналась Осака.

По ее словам, пока она не может сказать, когда будет сыгран ее следующий теннисный матч.

Японской теннисистке 23 года, за время своей карьеры она два раза выиграла Открытый чемпионат США, а также дважды становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии. В 2019 году Осака находилась на первом месте в рейтинге WTA.