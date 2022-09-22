Теннисистка Наоми Осака объяснила отказ от участия в турнире в Токио | 360°

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Теннисистка Наоми Осака объяснила отказ от участия в турнире в Токио

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Теннисистка Наоми Осака решила отказаться от участия в турнире WTA 500 в Токио. Спортсменка считает, что она не в форме, сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт турнира.

«Этот турнир был и всегда будет особенным для меня, и я хотела бы выйти сегодня на корт, но мое тело не позволяет мне сделать этого», — рассказала Осака.

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Она поблагодарила поклонников за поддержку. Также спортсменка выразила надежду, что будет готова к соревнованиям в следующем году.

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