Спорт

03 июля 2023, 17:57

Теннисистка Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2023

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обошла эстонку Кайю Канепи и прошла во второй круг Уимблдона-2023. Об этом сообщило ИА НСН.

Продолжительность матча составила час 44 минуты. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

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Во втором круге противницей Кудерметовой станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США).

Российская спортсменка занимает в рейтинге WTA 12-ю строчку.

Теннис

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