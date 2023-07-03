03 июля 2023, 17:57
Теннисистка Кудерметова вышла во второй круг Уимблдона-2023
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обошла эстонку Кайю Канепи и прошла во второй круг Уимблдона-2023. Об этом сообщило ИА НСН.
Продолжительность матча составила час 44 минуты. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
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Во втором круге противницей Кудерметовой станет победительница пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США).
Российская спортсменка занимает в рейтинге WTA 12-ю строчку.
Теннис
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