14 февраля 2023, 17:16
Теннисистка Кудерметова удачно стартовала на турнире в Катаре
Российской теннисистке Веронике Кудерметовой удалось пробиться в следующий этап турнира, который проходит в Дохе (Катар). Об этом сообщил RT.
В первом круге Кудерметова обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянки. Встреча длилась три часа.
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Во втором круге Кудерметову ожидает игра с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Софья Кенин (США).
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Теннис
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