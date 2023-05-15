Спорт 15 мая 2023, 23:14 Теннисистка Кудерметова прошла в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

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Вторая ракетка России Вероника Кудерметова прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме. Об этом сообщили «Народные новости».

Девушка обошла спортсменку из Чехии Мари Боузкову в 1/8 финала турнира в Риме. Игра продлилась час 19 минут. Она завершилась со счетом 6:2, 6:2. Российская теннисистка смогла дважды подать навылет и реализовать четыре брейк-пойнта.

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В новом матче она встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.