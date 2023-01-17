Спорт 17 января 2023, 12:05 Теннисистка Кудерметова обыграла спортсменку из Бельгии на Australian Open

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Вторая ракетка России Вероника Кудерметова одержала победу в теннисном матче на Australian Open и обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Матч между Кудерметовой и Заневской завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4). В следующей игре российская теннисистка встретится со спортсменкой из США Кэти Волынец.

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Отмечается, что Кудерметова является девятой ракеткой мира.

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