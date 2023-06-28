Спорт 28 июня 2023, 18:37 Теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Великобритании

Читать 360tv в

Российская теннисистка, победительница семи турниров WTA Дарья Касаткина одержала очередную победу на турнире категории WTA-500 в городе Истбурне в Великобритании и вышла в четвертьфинал. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Касаткина обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге. Двухчасовой матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Реклама

Отмечается, что в следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча между Францией и Румынией.