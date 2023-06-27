Спорт 27 июня 2023, 17:06 Теннисистка Касаткина удачно стартовала на турнире в Британии

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Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в первом матче на турнире категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания). Об этом сообщило ИА НСН.

В первом круге Касаткина играла с украинкой Ангелиной Калининой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность встречи составила один час и 15 минут. В следующем этапе Касаткину ждет игра с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.