Спорт 06 июля 2023, 00:02 Теннисистка Касаткина прошла в третий тур Уимблдона

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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг чемпионата Уимблдона. Об этом сообщил RT.

Во втором круге соперницей спортсменки стала Джоди Беррэдж из Великобритании. Игра завершилась со счетом 6:0, 6:2. Матч продолжался час две минуты.

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В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона ужесточили требования по допуску теннисистов из России и Белоруссии. Спортсменов обязали доказывать, что они не связаны контрактами с компаниями из ограничительных списков.