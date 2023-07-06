06 июля 2023, 00:02
Теннисистка Касаткина прошла в третий тур Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг чемпионата Уимблдона. Об этом сообщил RT.
Во втором круге соперницей спортсменки стала Джоди Беррэдж из Великобритании. Игра завершилась со счетом 6:0, 6:2. Матч продолжался час две минуты.
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В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона ужесточили требования по допуску теннисистов из России и Белоруссии. Спортсменов обязали доказывать, что они не связаны контрактами с компаниями из ограничительных списков.
Теннис
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