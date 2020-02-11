Теннисистка Касаткина: я влюбилась в турнир в Санкт-Петербурге

Спортсменка призналась, что физически чувствует себя хорошо, поскольку тренировочный процесс был составлен очень грамотно. Однако, по ее словам, остались «тоненькие моменты» и детали в игре, которые нужно наладить.

«Турнир в Петербурге — самый любимый, обожаю. <…> Мне все равно на календарь, хочу приезжать в Петербург вне зависимости от того, куда мне потом надо ехать», — подчеркнула Касаткина.

Она напомнила, что именно на петербургском турнире в 2018 году случился ее взлет, несмотря на то, что она приехала в не очень хорошем состоянии.