Спорт 09 марта 2023, 17:31 Теннисистка Калинская удачно начала турнир в США

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Российская теннисистка Анна Калинская стартовала с победы на турнире категории WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Об этом сообщил RT.

В первом круге 24-летняя россиянка встретилась с американкой Алисией Паркс. Калинская победила в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 57 минут.

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В следующем этапе теннисистку ждет игра с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

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