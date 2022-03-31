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    31 марта 2022, 11:04

    Теннисистка из России вместе с немецкой спортсменкой вышли в полуфинал турнира в Майами

    Оксана Лавнюженко

    Россиянке Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд из Германии удалось выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском городе Майами. Об этом написал RT.

    В четвертьфинале спортсменкам удалось переиграть Магду Линетт из Польши и испанку Сару Соррибес-Тормо. Счет матчей: 3:6, 6:1, 10:7.

    Теперь теннисисткам предстоит играть с россиянкой Екатериной Александровой и Яном Чжаосюанем из Китая.