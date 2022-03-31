Теннисистка из России вместе с немецкой спортсменкой вышли в полуфинал турнира в Майами

Россиянке Вере Звонаревой и Лауре Зигемунд из Германии удалось выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском городе Майами. Об этом написал RT.

В четвертьфинале спортсменкам удалось переиграть Магду Линетт из Польши и испанку Сару Соррибес-Тормо. Счет матчей: 3:6, 6:1, 10:7.

Теперь теннисисткам предстоит играть с россиянкой Екатериной Александровой и Яном Чжаосюанем из Китая.