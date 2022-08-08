Теннисистка из России поднялась на третье место в рейтинге WTA

Спортсменка из России Дарья Касаткина стала победительницей турнира по теннису категории WTA 500 (Женской теннисной ассоциации), который проходил в Сан-Хосе. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

В финале соревнования Касаткина обошла теннисистку из США Шелби Роджерс. Игра закончилась со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из России. Встреча Касаткиной и Роджерс на корте продлилась два часа 32 минуты.

Победа в этом турнире для Касаткиной стала первой в сезоне. Теперь на счету спортсменки из России пять титулов на соревнованиях в категории WTA. Касаткина участвовала в подобном соревновании год назад, на турнире в Сан-Хосе. Однако тогда в финале россиянку обошла американка Даниэль Коллинз.

Также благодаря этой победе Касаткина поднимется на девятое место мирового рейтинга и третье место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.