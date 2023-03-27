27 марта 2023, 10:59
Теннисистка из России подала документы на французское гражданство
L’Equipe: российская теннисистка Грачева завершила подачу заявления на гражданство Франции
Российская теннисистка Варвара Грачева завершила процесс подачи документов на смену спортивного гражданства. Об этом сообщила газета L’Equipe.
По данным источника, Грачева хочет выступать на международных соревнованиях под флагом Франции. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.
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Издание Dicodusport.fr уточнило, что 22-летняя россиянка уже выполнила главное требование для получения французского паспорта, пройдя языковые тесты.
Сейчас Грачева идет на 54-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В воскресенье она завоевала путевку в четвертый круг престижного турнира WTA 1000 в Майами. Также ранее россиянка дошла до финального матча турнира WTA в Остине, проиграв представительнице Украины Марте Костюк.
Теннисисты из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине выступают на турнирах АТР и WTA в нейтральном статусе, без символики и гимна своих стран.
Россия
Франция
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