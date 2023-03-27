Спорт 27 марта 2023, 10:59 Теннисистка из России подала документы на французское гражданство L’Equipe: российская теннисистка Грачева завершила подачу заявления на гражданство Франции Unsplash

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Российская теннисистка Варвара Грачева завершила процесс подачи документов на смену спортивного гражданства. Об этом сообщила газета L’Equipe.

По данным источника, Грачева хочет выступать на международных соревнованиях под флагом Франции. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.

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Издание Dicodusport.fr уточнило, что 22-летняя россиянка уже выполнила главное требование для получения французского паспорта, пройдя языковые тесты.

Сейчас Грачева идет на 54-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В воскресенье она завоевала путевку в четвертый круг престижного турнира WTA 1000 в Майами. Также ранее россиянка дошла до финального матча турнира WTA в Остине, проиграв представительнице Украины Марте Костюк.

Теннисисты из России и Белоруссии из-за ситуации на Украине выступают на турнирах АТР и WTA в нейтральном статусе, без символики и гимна своих стран.