Спорт 28 января 2023, 08:52 Теннисистка из России Корнеева победила в юниорском финале Australian Open РИА «Новости Спорт»: в юниорский финал Australian Open вышли теннисистки из России

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Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

Турнир проходит в Мельбурне.

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В юниорский финал вышли две россиянки: Алина Корнеева, посеянная под 9-м номером, и Мирра Андреева, посеянная под 7-м номером.

Игра продолжалась 3 часа 18 минут. В итоге Корнеева обошла Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Победа в финале юниорского чемпионата в рамках Australian Open — не первый международный триумф россиянки. В 2-22 году корнеева одержала победу на турнире в Касабланке (Марокко). Тогда она тоже участвовала в юниорской части чемпионата. Девушке всего 15 лет.

В рамках Australian Open обе россиянки девушки выступали и в парном разряде. Однако там они не дошли до завершающей игры. В полуфинале над спортсменками из РФ одержали победу теннисистки из Японии.

Все завершающие игры Australian Open по теннису зкончатся 29 января.