28 января 2023, 08:52
Теннисистка из России Корнеева победила в юниорском финале Australian Open
РИА «Новости Спорт»: в юниорский финал Australian Open вышли теннисистки из России
Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».
Турнир проходит в Мельбурне.
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В юниорский финал вышли две россиянки: Алина Корнеева, посеянная под 9-м номером, и Мирра Андреева, посеянная под 7-м номером.
Игра продолжалась 3 часа 18 минут. В итоге Корнеева обошла Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.
Победа в финале юниорского чемпионата в рамках Australian Open — не первый международный триумф россиянки. В 2-22 году корнеева одержала победу на турнире в Касабланке (Марокко). Тогда она тоже участвовала в юниорской части чемпионата. Девушке всего 15 лет.
В рамках Australian Open обе россиянки девушки выступали и в парном разряде. Однако там они не дошли до завершающей игры. В полуфинале над спортсменками из РФ одержали победу теннисистки из Японии.
Все завершающие игры Australian Open по теннису зкончатся 29 января.
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