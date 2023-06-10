Спорт 10 июня 2023, 21:04 Теннисистка Ига Свентек в третий раз выиграла «Ролан Гаррос» Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей «Ролан Гаррос» Unsplash

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Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу с чешкой Каролиной Муховой в финале Открытого чемпионата Франции. Соревнования прошли в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу польки. Таким образом, ее спортивная копилка Свентек пополнилась еще одной победой в этом турнире «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023).

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Всего за плечами представительницы Польши четыре выигранных турнира Большого шлема, в 2022 году она смогла завоевать трофей Открытого чемпионата США.

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Франции. В четвертьфинале матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку первой ракетке России Дарье Касаткиной. Это произошло после победы украинки в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос». Свитолина обыграла нашу теннисистку со счетом 6:4, 7:6 (7:5).