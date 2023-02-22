Спорт 22 февраля 2023, 23:35 Теннисистка Грачева удачно стартовала на турнире в Мексике

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Российская теннисистка Варвара Грачева успешно выступила на старте открытого чемпионата Мериды. Об этом сообщило РИА «Новости».

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РИА ФАН уточнило, что в первом круге россиянка обыграла представительницу Германии Татьянку Марию. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Грачевой. В следующем этапе теннисистку ждет встреча с американской Слоан Стивенс, которая является победительницей US Open — 2017.