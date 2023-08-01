Спорт 01 августа 2023, 08:52 Теннисистка Азаренко проиграла Свитолиной на турнире в США Белорусская теннисистка Азаренко проиграла украинке Свитолиной на турнире в Вашингтоне Pxhere

Читать 360tv в

Представляющая Белоруссию теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение в матче с украинкой Элиной Свитолиной. Они играли в первом круге турнира в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинская теннисистка обыграла соперницу со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 48 минут. Еще до него было известно, что спортсменки не пожмут друг другу руки.

Реклама

Теперь Свитолину ждет встреча на корте с россиянкой Дарьей Касаткиной. Она является пятой ракеткой этого турнира. Призовой фонд состязания — свыше 780 тысяч долларов.

Ранее украинская спортсменка просила Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать теннисистов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года, которые должны пройти в Париже. Также Свитолина выступила за то, чтобы Международные теннисные организации отменили рукопожатия между представителями Украины и их соперниками из вышеназванных стран.