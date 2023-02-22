22 февраля 2023, 18:18
Теннисистка Аванесян проиграла китаянке на WTA 250 в Мериде
Российская теннисистка Элина Аванесян завершила выступление на турнире категории WTA-250 в городе Мериде в Мексике. Она уступила китаянке Ван Синьюй, сообщил сайт «Аргументы и факты».
Матч длился два часа и завершился победой спортсменки из Китая со счетом 2:1. В решающем сете Аванесян взяла первый гейм и в упорной борьбе вырвала ничью, однако концовку сета забрала Ван Синьюй.
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Отмечается, что за выступление на турнире российская спортсменка получит 2804 доллара.
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Теннис
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