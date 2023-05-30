Спорт 30 мая 2023, 18:28 Теннисистка Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

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Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые во взрослой карьере вышла во второй круг турнира Roland Garros во Франции. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В первом матче спортсменка выиграла у американской теннисистки Элисон Риск в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне Андреева принимает впервые.

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Отмечается, что в следующем круге Открытого чемпионата Франции россиянка встретится с победительницей матча между украинской спортсменкой Ангелиной Калининой и Дианой Парри из Франции.