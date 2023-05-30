30 мая 2023, 18:28
Теннисистка Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые во взрослой карьере вышла во второй круг турнира Roland Garros во Франции. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В первом матче спортсменка выиграла у американской теннисистки Элисон Риск в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне Андреева принимает впервые.
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Отмечается, что в следующем круге Открытого чемпионата Франции россиянка встретится с победительницей матча между украинской спортсменкой Ангелиной Калининой и Дианой Парри из Франции.
Теннис
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