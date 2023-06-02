02 июня 2023, 18:30
Теннисистка Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей взрослой карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Во втором круге турнира Андреева обыграла французскую спортсменку Диану Парри в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
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Отмечается, что в следующем матче российская теннисистка встретится с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии и Коко Гауфф из США.
Теннис
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