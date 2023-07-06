Спорт 06 июля 2023, 19:00 Теннисистка Андреева вышла в третий круг британского турнира Уимблдон

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Российская теннисистка, финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде Мирра Андреева вышла в третий круг британского турнира Уимблдон. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Спортсменка сыграла с 11-й ракеткой мира, теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой. Первый сет россиянка выиграла со счетом 6:3, во втором уступила четыре гейма подряд и снялась с матча по состоянию здоровья.

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Отмечается, что в третьем круге Андреева встретится либо с Анастасией Потаповой, либо со словенкой Каей Юван.