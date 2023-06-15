Спорт 15 июня 2023, 22:04 Теннисистка Александрова вышла в следующий этап турнира в Нидерландах

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Российской теннисистке Екатерине Александровой удалось выйти в четвертьфинал турнира, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды). Об этом сообщил RT.

В 1/8 финала Александрова играла с представительницей Австралии Кимберли Биррелл. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянки. Продолжительность встречи составила один час 32 минуты. В следующем этапе Александрова встретиться с теннисисткой из США Эминой Бекстас.