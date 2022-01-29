Теннисиста Медведева оштрафовали почти на миллион за скандал на Australian Open
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов на Australian Open
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов (около 930 тысяч рублей) после скандала на Australian Open. Причиной стало неспортивное поведение во время полуфинального матча с греком Стефаном Циципасом, передал RT.
Медведева оштрафовали на четыре тысячи долларов за неприличный жест и еще на восемь тысяч за ругань с главным арбитром встречи Хайме Кампистолем. Об этом рассказал спортивный журналист Бен Ротенберг.
Россиянин во время матча разозлился из-за того, что его сопернику постоянно подсказывал отец, а это нарушение правил. Первую партию Медведев выиграл, но потом допустил несколько ошибок. Потеряв самообладание, он накричал на судью из-за того, что тот вынес ему предупреждение за оскорбление, но не обратил никакого внимания на коучинг Циципаса. Арбитр не признал нарушения, что еще сильнее разозлило Медведева. Он не отставал от судьи, тот в итоге все же вынес Циципасу предупреждение, но уже в начале четвертого сета.
Медведев все же выиграл матч и вышел в финал, написало РИА ФАН.