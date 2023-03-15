Спорт 15 марта 2023, 13:44 Теннисист Рублев завершил выступление на турнире в США

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Российский теннисист Андрей Рублев выбыл с турнира, который проходит в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Об этом сообщил RT.

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Рублеву не удалось пробиться в четвертьфинал состязания. Британец Кэмерон Норри победил его со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила один час 16 минут. В следующем этапе Норри ожидает встреча с победителем пары Алехандро Табило (Чили) — Фрэнсис Тиафо (США).