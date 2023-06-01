Спорт 01 июня 2023, 00:58 Теннисист Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Теннисист из России Рублев обыграл француза Муте и вышел в третий круг «Ролан Гаррос» РИА «Новости»

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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в игре против француза Корантена Муте в матче второго круга. Счет был 6:4, 6:2, 3:6 и 6:3.

Спортсмен сумел выполнить шесть эйсов, совершил пять брейк-пойнтов из 14, однако допустил пять двойных ошибок. При этом противник Корантена Муте реализовал два эйса, сделал четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта.

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Следующая игра Рублева будет против итальянца Лоренцо Сонего. Он поборется с ним за выход в четвертый круг турнира.

Ранее стало известно, что теннисист Даниил Медведев вылетел с Открытого чемпионата Франции. Он проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Игра длилась четыре часа и 15 минут.

Еще 11 мая российский теннисист Александр Шевченко прошел во второй круг теннисного турнира категории «Мастерс» в Риме. Он получил статус лаки-лузера, спортсмен смог пробиться во второй тур после снятия с соревнований нидерландского теннисиста Таллона Гркспора.