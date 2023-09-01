Спорт 01 сентября 2023, 15:43 Теннисист Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США

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Российский теннисист, олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублев вышел в третий круг US Open (Американского Открытого чемпионата). Об этом сообщил сайт piter.tv.

Теннисист обыграл французского спортсмена Гаэля Монфиса в матче второго круга со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. В следующем турнире россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и французом Артуром Риндеркнехом.

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Отмечается, что Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.