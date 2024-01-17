Спорт 17 января 2024, 18:23 Теннисист Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

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Российский теннисист; олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open-2024, обыграв американца. Об этом сообщил сайт «КП — Спорт».

Игра с Кристофером Юбенксом закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4, ее продолжительность составила 1 час 40 минут. Следующий матч Рублев проведет со спортсменом из США Себастьяном Кордой.

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Отмечается, что Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, призовой фонд турнира составляет более 58 миллионов долларов.