17 января 2024, 18:23
Теннисист Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Российский теннисист; олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open-2024, обыграв американца. Об этом сообщил сайт «КП — Спорт».
Игра с Кристофером Юбенксом закончилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4, ее продолжительность составила 1 час 40 минут. Следующий матч Рублев проведет со спортсменом из США Себастьяном Кордой.
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Отмечается, что Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, призовой фонд турнира составляет более 58 миллионов долларов.
Австралия
Теннис
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