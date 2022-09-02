Спорт 02 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Теннисист Рублев вышел в следующий этап турнира US Open

Читать 360tv в

Российскому теннисисту Андрею Рублеву удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема US Open. Об этом сообщило ИА НСН.

Реклама

Во втором этапе россиянин одолел южнокорейского теннисиста Квон Сун У со счетом 6:3, 6:0, 6:4. В следующем круге Рублева ждет встреча с победителем матча между Денисом Шаповаловым (Канада) и Роберто Карбальес-Баэной (Испания).

0 0 0 0 0 0