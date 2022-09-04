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04 сентября 2022, 02:24

Теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг US Open

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). Спортсмен обыграл представителя Канады Дениса Шапалова.

Встреча Рублева и Шапалова в матче третьего круга завершилась в пяти сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7). Игра продолжалась четыре часа и шесть минут.

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Россиянин выступал под девятым номером посева, а его оппонент — под 19, отметили «Известия».

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В следующем матче российскому тенниситу предстоит сразиться с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Соперник Рублева выбил из турнира датчанина Хольгера Руне.

Теннис

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