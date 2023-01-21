21 января 2023, 08:20
Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Теннисист Андрей Рублев обыграл британца Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев победил британца Дэниела Эванса в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Встреча прошла в Мельбурне.
Рублева посеяли на турнире под пятым номером, Эванс был посеян под 25-м номером.
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Россиянин вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с победителем матча, в котором встретятся представитель Дании Хольгер Руне и француз Уго Умбер.
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Рублев на данный момент занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, он завоевал 12 титулов под эгидой организации. На счету 32-летнего Эванса один титул АТР, в рейтинге он расположился на 30-м место.
Представительница России Варвара Грачева в третьем круге соревнований встречалась с бывшей первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой, проиграв со счетом 4:6, 2:6.
Открытый чемпионат Австралии продлится до 29 января, призовой фонд составляет свыше 53 миллионов долларов.
Теннис
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