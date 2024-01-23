Спорт 23 января 2024, 18:18 Теннисист Рублев в 10-й раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема Теннисист Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open РИА «Новости»

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсмен не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

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Турнир продлится до 28 января. Теннисист Синнер, ставший обладателем Кубка Дэвиса 2023 в составе сборной Италии, сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Тот одержал победу над американцем Тейлором Фрицем и вышел в полуфинал Australian Open. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема.

Андрей Рублев — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 19 турниров ATP. В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Тем не менее он уступил в четвертьфинале турнира Большого шлема уже в 10-й раз за свою карьеру, сообщил RT.