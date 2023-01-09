Спорт 09 января 2023, 22:41 Теннисист Рублев улучшил свои позиции в рейтинге АТР

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АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) обновила рейтинг игроков в мужском одиночном разряде. Об этом сообщил RT.

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Испанец Карлос Алькарас снова возглавил топ-лист. На втором месте оказался другой представитель Испании Рафаэль Надаль. Третья позиция за норвежцем Каспером Руудом. Россиянин Андрей Рублев попал на шестую позицию, поднявшись на две строчки. Его соотечественник Даниил Медведев спустился с седьмого на восьмое место.