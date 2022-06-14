Теннисист Рублев провалил старт турнира в Халле

Российский теннисист Андрей Рублев неудачно выступил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Халле (Германия). Об этом сообщил RT.

Рублев проиграл в первом круге представителю Грузии Николозу Басилашвили со счетом 6:7, 4:6. Матч продолжался около полутора часов. Во втором круге Басилашвили встретится с победителем встречи Миомир Кецманович — Оскар Отте. Уточняется, что общий призовой фонд турнира превышает два миллиона евро.