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    17 марта 2022, 17:48

    Теннисист Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

    Арина Бобкова

    Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Он обошел спортсмена из Польши Хуберта Хуркача во время матча четвертого круга. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4. В новом туре российский спортсмен выступит против Григора Димитрова из Болгарии.

    Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории Masters. Если Рублеву удастся выиграть, он может получить приз в размере 8,5 миллиона долларов.