Теннисист Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Он обошел спортсмена из Польши Хуберта Хуркача во время матча четвертого круга. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4. В новом туре российский спортсмен выступит против Григора Димитрова из Болгарии.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории Masters. Если Рублеву удастся выиграть, он может получить приз в размере 8,5 миллиона долларов.