Теннисист Рублев проиграл британцу в полуфинале турнира в США

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего. Спортсмен проиграл в полуфинале британцу Кэмерону Норри.

Встреча теннисистов завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу британца. Игра продолжалась в течение одного часа и 59 минут. За это время Рублев сделал 13 эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Также спортсмен реализовал два брейк-пойнта из 10.

За игру Норри восемь раз подал навылет и пять раз ошибся на второй подаче. Еще спортсмен дважды брал подачу соперника при четырех таких возможностях. Теперь британцу предстоит сыграть в финале против победителя матча Григор Димитров — Каспер Рууд. Теннисисты представляют Болгарию и Норвегию соответственно.

В полуфинале Рублев играл против аргентинца Диего Шварцмана. Матч завершился двух сетах со счетом 6:1,7:5 в пользу россиянина. На корте теннисисты провели чуть менее двух часов. Сейчас Рублев располагается на пятой строчке мирового рейтинга. На его счету восемь титулов под эгидой ATP.