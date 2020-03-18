Теннисист Рублев поддержал перенос Открытого чемпионата Франции из-за коронавируса

«„Роллан Гаррос“ перенесли, об этом я узнал из Twitter. Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести „Ролан Гаррос“ немного позже, чем вообще его не сыграть», — отметил спортсмен.

Рублев выразил сожаление о том, что «в командных видах спорта есть зарплата», а у него и коллег нет.

«У нас только призовые, поэтому если мы не играем, то мы не зарабатываем. В этом плане все индивидуально. Понятно, что я не могу оставить команду без зарплаты. В моем случае все остается как есть», — добавил теннисист.

По его словам, игроки тура общаются в WhatsApp.

«Это немного приватная группа, не могу разглашать всех вещей. Думаю, что многие ребята узнали информацию о переносе турнира не напрямую, а из интернета, — уточнил Рублев.

Ранее «Ролан Гаррос» отложили на осень из-за распространения коронавируса.