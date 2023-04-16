Важное 16 апреля 2023, 18:44 Теннисист Рублев победил в турнире «Мастерса» Теннисист Рублев впервые в карьере выиграл турнир категории «Мастерс» РИА «Новости»

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Россиянин Андрей Рублев в финале «Мастерса» оказался сильнее датчанина Хольгера Руне. Теннисист выиграл матч. Победителем этого турнира он стал впервые в карьере.

Финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» состоялся в Монте-Карло.

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По итогу встречи Рублев обошел Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

В полуфинале его соперником стал американец Тейлор Фриц. Игра завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3. На корте теннисисты провели два часа и семь минут.

До финала турнира «Мастерс» до сегодняшней победы российский теннисист доходил дважды. Оба раза стать победителем ему не удалось: весной 2021 года Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6) на соревнованиях в Монте-Карло. Тем же летом он проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в Цинциннати.

Призовой фонд серии «Мастерс» превышает 5,7 миллиона евро.