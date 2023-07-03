03 июля 2023, 19:05
Теннисист Рублев одержал победу над австралийцем Перселлом на Уимблдоне
Старт российского спортсмена Андрея Рублева на турнире Уимблдон начался с победы над соперником из Австралии Максом Перселлом. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Встреча завершилась победой россиянина по итогам трех сетов, которые прошли со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Матч в общей сложности занял чуть более полутора часов.
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Следующим соперником Андрей Рублева станет победитель матча между французом Люком Ван Ашем и россияниным Асланом Карацевым, добавили «Известия».
Теннис
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