Спорт 03 июля 2023, 19:05 Теннисист Рублев одержал победу над австралийцем Перселлом на Уимблдоне

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Старт российского спортсмена Андрея Рублева на турнире Уимблдон начался с победы над соперником из Австралии Максом Перселлом. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой россиянина по итогам трех сетов, которые прошли со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Матч в общей сложности занял чуть более полутора часов.

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Следующим соперником Андрей Рублева станет победитель матча между французом Люком Ван Ашем и россияниным Асланом Карацевым, добавили «Известия».

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