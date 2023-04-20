Спорт 20 апреля 2023, 18:12 Теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире серии Masters из-за травмы

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Теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не сможет выступить на турнире серии Masters в Мадриде из-за травмы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Во время турнира в Австралии Надаль повредил поясничную мышцу. Спортсмен объяснил, что на лечение ему потребовалось больше времени, чем изначально предполагалось.

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«Изначально период восстановления был от шести до восьми недель, сейчас прошло уже 14. Все показания соблюдены, но развитие ситуации получается не таким, как нам говорили», — отметил он.