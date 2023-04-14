Спорт 14 апреля 2023, 14:22 Теннисист Новак Джокович проиграл Лоренцо Музетти в турнире Masters в Монте-Карло

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Лучший теннисист мира Новак Джокович потерпел сокрушительное поражение в рамках турнира Masters в Монте-Карло. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Новак Джокович проиграл итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти. Их встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Таким образом сербский спортсмен не смог выйти даже в четвертьфинал турнира.

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Напомним, Новак Джокович является первой ракеткой мира. Кроме того, он также абсолютный рекордсмен по сумме заработанных призовых за всю историю тенниса. Он получил за выступления в турнирах более 167 миллионов долларов.

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