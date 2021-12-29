Теннисист Новак Джокович отказался от участия в ATP Cup

Теннисист Новак Джокович не будет принимать участие в ATP Cup. Спортсмен снялся с чемпионата. Вместо него лидером команды Сербии станет 33-я ракетка мира Душан Лайович. Об этом сообщили Nation News.

Причиной отказа от участия стало то, что 34-летний спортсмен отказался предоставлять статус вакцинации. Однако у него была возможность получить медицинский отвод в случае, если прививку он все же не сделал.

Организаторы соревнований подчеркнули, что команда страны сниматься с турнира из-за данной ситуации отказалась. Сейчас открытым остается вопрос, будет ли теннисист выступать на предстоящем Australian Open.