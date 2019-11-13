  • Теннисист Надаль взбесился из-за вопроса журналиста о жене. Видео

    13 ноября 2019, 01:59

    Александра Каширина

    Одного из лучших и самых титулованных игроков в истории тенниса разозлил вопрос журналиста про свадьбу. Видео с интервью опубликовали в Twitter-аккаунте Guardian sport.

    Во время пресс-конференции после поражения от немецкого теннисиста Александра Зверева на итоговом турнире ATP, журналист спросил Рафаэля, не повлияла ли негативно его недавняя свадьба на игру.

    Медведев уступил Надалю в финале US Open

    Подробнее

    В ответ на это спортсмен уточнил у журналиста, не шутка ли это, так как такой вопрос — «полный бред». Надаль пояснил, что женился на девушке, с которой встречается уже 15 лет, а свою жизнь назвал спокойной и стабильной.

    Поражение от Зверева стало для Рафаэля первым в карьере — предыдущие пять встреч этих теннисистов заканчивались его победой.

    Ранее в СМИ сообщалось, что вторая ракетка мира в конце октября женился на своей подруге, к которой встречался уже долгое время. Свадьба прошла на Мальорке, где и родился теннисист.