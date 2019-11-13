Теннисист Надаль взбесился из-за вопроса журналиста о жене. Видео
Во время пресс-конференции после поражения от немецкого теннисиста Александра Зверева на итоговом турнире ATP, журналист спросил Рафаэля, не повлияла ли негативно его недавняя свадьба на игру.
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В ответ на это спортсмен уточнил у журналиста, не шутка ли это, так как такой вопрос — «полный бред». Надаль пояснил, что женился на девушке, с которой встречается уже 15 лет, а свою жизнь назвал спокойной и стабильной.
Поражение от Зверева стало для Рафаэля первым в карьере — предыдущие пять встреч этих теннисистов заканчивались его победой.
Ранее в СМИ сообщалось, что вторая ракетка мира в конце октября женился на своей подруге, к которой встречался уже долгое время. Свадьба прошла на Мальорке, где и родился теннисист.