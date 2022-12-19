Спорт 19 декабря 2022, 18:38 Теннисист Надаль стал первым игроком, который продержался в топ-10 рейтинга АТР рекордные 900 недель

Читать 360tv в

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил рекорд и продержался в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 900 недель. Об этом сообщил сайт Mundo Deportivo.

По данным сайта «Известия», Надаль стал первым в мире игроком с таким рекордом. В апреле 2005 года теннисист попал в десятку лучших игроков и с тех пор не покидал рейтинга.

Реклама

Отмечается, что с момента попадания теннисиста в топы прошло более 6200 дней.

Реклама