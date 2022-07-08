Теннисист Надаль получил травму и покинул турнир Большого шлема

Теннисист Рафаэль Надаль не сможет продолжить участие в турнире Большого шлема из-за травмы. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Его соперник Ник Кирьос, который является 40-й ракеткой мира, в результате вышел в полуфинал автоматически. Ему предстоит встретиться либо с Новаком Джоковичем, либо с Кэмероном Норри. Это зависит от того, кто из них пройдет в полуфинал.

Сайт телеканала «Звезда» уточнил, что Надаль получил травму во время четвертьфинала против Тэйлора Фритца.