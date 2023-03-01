Спорт 01 марта 2023, 12:27 Теннисист Надаль отказался от участия в турнирах серии «Мастерс» в США

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Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль снялся с турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в США. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

На чемпионате Australian Open 18 января теннисист проиграл американцу Макдональду. Во втором сете Рафаэль Надаль доигрывал матч с травмой ноги.

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Теннисист на время взял паузу в соревнованиях для реабилитации и физиотерапии.

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