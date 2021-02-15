Теннисист Надаль обыграл Джере и вышел во второй тур Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал очередную победу и попал во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщила «Газета.ru». Соперником Надаля стал сербский теннисист Ласло Джере.
Матч продлился менее двух часов, а счет к концу игры составил 6:3, 6:4, 6:1 в пользу Надаля.
В следующем круге Надаль вновь сразится с сербом. Его соперником станет Виктор Троицки.
Ранее теннисист Рафаэль Надаль был признан второй ракеткой мира. Он стал вторым теннисистом в истории, продержавшимся в мировом топе-100 более 900 недель подряд.